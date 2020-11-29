Gaziantep'te kısıtlama öncesi ve sonrasında zıt görüntüler

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının son dakikalarında sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar, kısıtlamanın sona ermesinden yaklaşık yarım saat insanlarla dolup taştı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bomboş olan caddeler, sokaklar ve meydanlar yarım saatte insanlarla doldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dün akşam 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının pazar sabahı sona ermesiyle Gaziantep kent merkezindeki sokaklarda, caddelerde ve meydanlardaki insan yoğunluğunun kısa süre içerisinde artması dikkat çekti. Korona virüs vaka ortalaması ülke geneline oranla yüksek olan Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok meydan ve cadde tekrardan kalabalık görüntüsüne kavuştu.

“Kısıtlama saatleri tam tersi olmalı”

Kısıtlamaların yetersiz olduğunu belirten Yunus Şahin, kısıtlama saatlerinin tam tersi olması gerektiğini söyledi. Öğlen ve sabah saatlerinde kısıtlamanın olması gerektiğini aktaran Şahin, “Bu saatler zaten insanların dışarı çıkma saati. Kısıtlama yapılacaksa tam tersi saatlerde olmalı. Hafta sonu insanlar zaten izinli dışarı çıkmaya en müsait zamanları. Milletin izin günü. İnsanlar zaten saat 10'a kadar uyuyor. Akşam 8'e kadar dışarıda kalıyorlar. Akşam da zaten evlerine gidiyorlar. Kısıtlama pek bir şeyi değiştirmiyor. Yasağı sabah saat 10'da başlatıp akşam 8'de bitirmeleri bence daha mantıklı olur. Tam kapanma yapılmıyorsa böyle yapılması daha mantıklı. Şu an yapılan düzenleme salgını durdurmaz” dedi.

“Çarşıya sadece ihtiyacı olan gelmeli”

Kısıtlamaların kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Gaziler Caddesi esnafı Kadir Yılmaz ise, “Ama yapacak bir şey yok. Önce halk sağlığı geliyor. Eğer bu yapılan sağlığımız için gerekliyse yapılmasını destekliyoruz. Zarar ediyoruz ancak önce sağlık diyoruz. Çarşıya sadece ihtiyacı olan insanlar gelmeli. Gelenlerin de maske ve mesafeye uyması gerekiyor. Biz buraya gelerek sağlığımızı tehlike atıyoruz. Ancak insanların da bizleri düşünmesi gerekiyor. Biz zaten akşam 8'de eve giriyoruz. Ondan sonra olan yasak pek fark etmiyor” diye konuştu.

Kurallara uymayan 693 kişiye idari yaptırım uygulandı

Kısıtlamanın sona ermesiyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, 621 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 22 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı 46 şahsa yasağa uymamaktan, 65 yaş üstü 4 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten olmak üzere toplam 693 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle kalabalıklaşan cadde, sokak ve meydanların yasağın tekrar başlayacağı saat 20.00'de tekrar sessizliğe gömülmesi bekleniyor.