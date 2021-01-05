Gaziantep'te kısıtlamanın ardından caddeler doldu taştı

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar doldu taştı.

Yılbaşı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kısıtlama sırasında boş olan Gaziantep'in cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Vaka sayılarının ülke genelinde düşmesine rağmen oluşan insan yoğunluğu korkuttu. Yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kurallarına karşı polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan polis ekipleri, dün yaptıkları denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 529 şahsa ceza yazdı.