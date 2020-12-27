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Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep’te kent meydanı ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te kent meydanı ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında vakaların düşmeye başladığı Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.

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