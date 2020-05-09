Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden bir olan Gaziantep'te, kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 23 büyükşehir arasında yer alan Gaziantep'te, kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim oldu. Kentte kısıtlamanın uygulanmadığı günlerde vatandaş yoğunluğunun yaşandığı Gaziantep Kalesi çevresi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bakırcılar Çarşısı ve Gaziler Caddesi gibi pek çok işlek nokta bomboş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hafta içi günün hemen her saati vatandaşın akınına uğrayan bu noktalarda, kısıtlama nedeniyle sadece kuş cıvıltıları ve yağmur damlacıklarının çıkardığı sesler duyuluyor.

Dışarı çıkma izni olanlar dışında kimsenin bulunmadığı cadde ve sokaklarda polis ekipleri de oluşturulan kontrol noktalarında çalışmalarına devam ediyor. İzin belgesi olan vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, izin belgesi olmayıp kısıtlamayı ihlal edenlere ise tutanak tutup para cezası işlemi uyguluyor.