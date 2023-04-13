Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu: 149 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep'te gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Soylu, bin 529 polis ve jandarmanın katıldığı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 149 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Soylu, "Gaziantep'te 1529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular.

Gaziantep'te önceden belirlenen adreslerde 179 şüpheliye yönelik şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. ‘Kökünü Kurutma' adı verilen operasyona, özel harekat ekiplerinin de olduğu bin 529 polis ve jandarma katıldı. Helikopter destekli operasyonda dron ve narkotik köpekleri de kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonu takip etti. Bakan Soylu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugünkü 49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu gibi bugüne kadar 48 bu şekilde operasyon gerçekleştirdik. Birçok suçlu yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Bununla yetinmeyen Türkiye büyük bir adım daha atmıştır. TBMM'nin seçim öncesi son oturumlarından birisinde önemli bir kanun değişikliğine gitmiştir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve Adalet Bakanlığı'nın da üzerinde hassasiyetle durduğu süreç başarı ile tamamlanmıştır. Özellikle metamfetamin, captagon ve bonzai sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme oluşturulmuştur. Bu yeni düzenleme ile bahsettiğimiz sentetik uyuşturucuların imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkmıştır. En önemli meselelerden birisi olan ve annelerin bizden özellikle istediği zorunlu tedavi ve rehabilitasyon konusudur. Biraz önce bahsettiğimiz kanunlar ile beraber TBMM'den resmi gazeteye girmesi ile başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına başlama imkanına sahipler. Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulayabilecektir. Buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edilecektir. Milletimiz önümüzdeki süreçte görecek ki bu yasal düzenlemeler ile birlikte kökünü kurutmada başarılı olma iradesi ortaya konulacaktır'' dedi.

Uyuşturucu baronu yakalandı

Bakan Soylu, dün İstanbul Emniyeti'nin uzun zamandır takip ettiği ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de birçok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu yakaladığını söyledi.

Bakan Soylu, “Sahur vaktinde Gaziantep'te ‘Kökünü Kurutma Oprasyonu'nda bir aradayız. Uyuşturucu ile mücadelemiz büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletin tüm kurumları bu konuda büyük bir kararlılık ile yoluna devam etmektedir. Bugün itibari ile Türkiye genelinde birçoğu uyuşturucu imal, ticaret ve satış suçundan olmak üzere 126 bin kişi cezaevinde olmaktadır. Yaptığımız mücadeleden birisi de uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk binaların yıkımına yöneliktir. Bu anlamda 124 bin metruk binanın 110 bini ya yıkılmış ya da rehabilitasyona uğramıştır. Geri kalan 14 bin binanın da yıkım işleri devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı son 6 yılda yapılan mücadeleler çerçevesinde düşmüştür. Dün de uzun zamandır takip ettiğimiz ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de birçok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu İstanbul emniyetimiz, istihbaratımız ve Narkotik Başkanlığımız ortaya koyduğu çalışmayla yakalanmıştır. Gaziantep'teki operasyon çerçevesinde 179 hedef belirlendi ve başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 179 hedefin 149'unun yakalandı. 49. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 4:45 itibarıyla bin 529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar aynı gayretle devam edecektir. Gençlerimizi elimizden almak, aile yapımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu anlayışlara karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu başarılı sonuçların oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.