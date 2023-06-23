İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te kolej öğrencilerinden Türkiye başarısı

Tales Müzesi tarafından ulusal düzeyde düzenlenen 8.

Ulusal Talas Matematik Yarışması ve 3. Ulusal Tales Fen Bilimleri Yarışması'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri eşitli Türkiye dereceleri elde etmeyi başardı.


Tales Müzesi tarafından düzenlenen 8. Ulusal Tales Matematik Yarışması ve 3. Ulusal Tales Fen Bilimleri Yarışması' na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul'u öğrencileri üstün başarı göstererek çeşitli Türkiye dereceleri kazandılar. Yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden Elvin Güldemet Tales Fen Bilimleri Yarışması'nda Türkiye 3.sü olurken Faruk Çalışkan Tales Matematik Yarışmasında Türkiye 10.su oldu.


Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet başarıların bir tesadüf olmadığını uzun ve zorlu geçen çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.