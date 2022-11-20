Gaziantep'te komşuların silahlı kavgasında 3 çocuk yaralandı

Gaziantep'te daha önce aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 3 çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sıraç Çeliktop (5), Serdar Aşık (9) ve Zeki Avcı (10) adlı çocuklar yaralanırken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı çocuklardan Sıraç Çeliktop'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan silahlı şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.