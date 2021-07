Gaziantep'te konut fiyatları son bir yılda yüzde yüz arttı

Geçtiğimiz yıla göre Gaziantep'te konut ve kira fiyatlarında yüzde 100'lik artış gerçekleşti. Kentte 2+1 bir dairenin fiyatı 400-500 arasında değişiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Gökhan Çeliktürk, inşaat girdi maliyetlerinin yüzde yüz artışa geçtiğini ve bu nedenle konut fiyatlarının artışa geçtiğini söyleyerek, “Baktığımız zaman son bir yılda ortalama konut fiyatlarındaki fark yüzde 100'leri geçti. İnşaat girdi maliyetlerindeki farklar ise yüzde 100'leri geçti. Şu anda müteahhitlik sektörü tarihinin en minimum karlarını yapmak durumda kalıyor. Çok hızlı bir sirkülasyon olmadığı için müteahhitlik sektörü de eğer herhangi bir faiz indirimi söz konusu olmazsa, önümüzdeki aylarda ve yıllarda darboğaza gireceğini düşünüyorum” dedi.

Pandemi nedeniyle ekonomik durgunluğun yaşandığı dünyada en çok etkilenen sektörlerden biriside inşaat sektörü oldu. Gaziantep'te konut ve kira fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'lik artış yaşandı. Pandemi nedeniyle üretimin duraksadığını ve bu nedenle inşaat ham madde maliyetlerinde yüzde yüz oranda artışın olduğunu ifade eden Gaziantep İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep'te 2+1 standart sıfır bir dairenin 400 - 500 Bin TL'den başlayarak 1 Milyon TL'ye kadar satıldığını belirtti. Müteahhitlerin tarihlerindeki en düşük oranda karlar elde ettiğini söyleyen Çeliktürk, faiz indiriminin olmaması halinde müteahhitlik sektörünün önümüzdeki aylarda darboğaza gireceğini dile getirdi.

“Arsa ve inşaat maliyetleri birleşince konut fiyatlarına olumsuz bir etkisi oldu”

Arsa ve inşaat ham madde fiyatlarının artışa geçmesinin konut fiyatlarında artışa neden olduğunu belirten Gaziantep İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Gökhan Çeliktürk, “Baktığımız zaman son bir yılda ortalama konut fiyatlarındaki fark yüzde 50'leri geçti. İnşaat girdi maliyetlerindeki farklar ise yüzde 100'leri geçti. Eskiden Gaziantep yerelinde hep arsa fiyatlarındaki artışlardan dolayı konut fiyatlarının arttığını belirtiyorduk. Bu konularda açıklamalarda bulunuyorduk. Ama özellikle son 1 yılda pandeminin etkisinden dolayı dünyada oluşan ekonomik durgunluğun emtia fiyatlarına yaptığı artışlardan dolayı inşaat ham madde fiyatlarında da ciddi bir artışlara sebep oldu. Hem arsa fiyatları hem de inşaat maliyetleri ikisi birleşince maalesef konut fiyatlarına olumsuz bir etkisi oldu. Konut fiyatlarının artışa geçmesi sadece Gaziantep genelinde olan bir durum değil. Türkiye ve dünya genelinde emtia fiyatlarında bir yükseliş var. Özellikle inşaat demiri, çimento, beton gibi inşaatın ana kalemlerine gelen zamlar, konut fiyatlarında çok ciddi bir artışlara neden oldu” dedi.

“Müteahhitlik sektörü tarihinin en minimum karlarını yapmak durumda kalıyor”

Müteahhitlik sektörünün de zor durumda olduğunu ve darboğaza gireceğini düşündüğünü söyleyen Çeliktürk, “Bunun üstüne son zamanlarda Gaziantep yerelinde özellikle arsa fiyatlarının da artmasıyla şu anda Gaziantep'te inşaat birim maliyet fiyatları zirveye ulaşmış durumdadır. Bu yüzden ister istemez müteahhitler bu maliyet farklarını mecburen konut fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Şu anda müteahhitlik sektörü tarihinin en minimum karlarını yapmak durumda kalıyor. İnşaat girdileri ve arsa fiyatlarının çok fazla olmasından dolayı müteahhitlerin tarihindeki en düşük kar oranıyla çalıştıklarını düşünüyorum. Sonuç olarak konut fiyatlarını piyasanın kabul etmesi gerekiyor. Artan konut fiyatları nedeniyle vatandaşlarımız sorun yaşamakta. Çok hızlı bir sirkülasyon olmadığı için müteahhitlik sektörü de eğer herhangi bir faiz indirimi söz konusu olmazsa, önümüzdeki aylarda ve yıllarda darboğaza gireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep'te 2+1 evin en düşük fiyatı 400 - 500 bin TL civarında”

Gaziantep'teki konut fiyatları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Çeliktürk, "Şu anda Gaziantep'te konut fiyatlarına sıfır daireler olarak baktığımız zaman 2+1 evin en düşük fiyatının 400 - 500 bin TL civarında olduğunu görüyoruz. Şehrin en iyi bölgelerinde yani arsanın en yüksek olduğu yerlerde 2+1 bir evin 1 milyon TL olduğunu duymaktayız. 3+1 daireler de ise ortalama 600 - 650 bin TL'den başlayıp 1 buçuk milyon TL'lere de çıktığını görüyoruz. Lüksün sonu yoktur, bunun üstündeki 4+1, 5+1 veya villa projelerinde çok ciddi rakamlar oluyor. 1 yıl önce 2+1 daireler 250 - 300 bin TL civarındaydı. Nereden baksanız yüzde 80'e yakın bir artış oldu. Şu an için 500 bin TL'nin altında konut bulmak biraz zor gibi görünüyor. Çünkü daha yakın bir zamanda inşaat birim metrekare maliyetleri standart bir 2+1 bir daire için 700-800 TL civarlarındayken, şu anda 2 bin TL civarına çıkmış durumda” şeklinde konuştu.

Uygun fiyat uzun vadeli toplu konut önerisi

Toplu konutların yapılarak uygun fiyat ve uzun vadeli şekilde satılmasının konut fiyatlarını düşüreceğini savunan Çeliktürk, “Bu durum toplumda bir karşılık görüyor mu? ya da satın alma gücü yetiyor mu? ilk olarak buna bakmamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın yapabileceği bir şey yok. Bu konuya devletin el atması gerekiyor. Özellikle düşük ve orta gelirli ailelere yönelik olarak projelerin üretilmesi gerekiyor. Toplu konutların üretilmesi gerekiyor ve bunları da uygun fiyat ve uzun vade ile vatandaşın kullanımına sunması gerekiyor. Bu tür olaylarda her şeyi serbest piyasadan ve alıcılardan beklenemez. Devletimizin konuya el atıp projeler geliştirmesi gerekiyor. Özellikle Gaziantep'te arsa fiyatları ciddi şekilde artmış durumda. Belediye yetkilileri tarafından ortalama 3 buçuk milyon insana yetecek imarın yapıldığı söyleniyor. Bir an önce imara açık parsellerin yolları, altyapılarının yapılıp müteahhitlerin inşaat yapması koşuluyla kullanıma sunması gerekiyor. Eğer arsa bulmada yaşanan sıkışıklık böyle devam ederse bu konut artışlarının önümüzdeki yıllarda da kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. O yüzden Gaziantep'in yerelinde imara açık birçok bölgenin altyapı çalışmalarının bir an önce yapılması gerekiyor. Müteahhitlerin Gaziantep'in merkezinde değil çevre ilçelerine doğru yapılaşmanın yapılması gerekiyor. Sonuç itibariyle şehir merkezinde yapacağımız bir yoğunluğun Gaziantep'te ileri ki yıllarda hem ulaşım hem de altyapı konusunda sorun doğuracağı aşikar” ifadelerine yer verdi.

“Konut fiyatlarına gelen zamlar kira fiyatlarına da ciddi bir etkisi oldu”

Gaziantep'teki konut fiyatlarının artışının kira fiyatlarına da ciddi oranda etki ettiğini aktaran Gaziantep İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Gökhan Çeliktürk, “Kira konusunda göç alan Gaziantep'te kira fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Bunun üzerine son zamanlarda yaşanan inşaat girdi maliyetlerinde yaşanan artışlarında olması ekstradan kira fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Sonuç itibariyle konut bir yatırımdır. Bu yatırımında yatırımcıya bir geri dönüş süresi vardır. İster istemez konut fiyatlarına gelen zamlar kira fiyatlarına da ciddi bir etkisi olacaktır. Gaziantep'teki kira fiyatlarının son 10 yılda en büyük artış sebeplerinden bir tanesi Suriyeli misafirlerimizin çok sık şekilde Gaziantep'te ev kiralamasıydı. Onun dışında özellikle son bir buçuk yıldır konut fiyatlarının artışlarıyla beraber konut yatırımcısı, yatırımın geri dönüş süresini hesapladığı için kira fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı” dedi.

“Sanayi şehri olmanın fiyat artışlarında ciddi bir yeri var”

Gaziantep'in sanayi şehri olmasından dolayı göç alan bir şehir olduğunu ve bu nedenle kira fiyatlarının arttığını belirten Çeliktürk, kira fiyatları nedeniyle sorun yaşayan öğrenciler için yurt kapasitesinin arttırılması gerektiğini söyleyerek, “Özellikle üniversite okuyan öğrencilerimiz için devletimizin öğrenci yurtlarının kapasitelerini ciddi şekilde arttırması gerekiyor. Sadece kontenjanları arttırmakla ve öğrenciyi serbest piyasa koşullarına itip yüksek kira maliyetleri altında bırakmak çok adil gözükmüyor. O yüzden Gaziantep'te hem özel yurtların hem de Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarının kapasitesini ciddi olarak arttırması gerekiyor. Gaziantep Türkiye'de ve hatta Orta Doğu'da bir cazibe merkezidir. İhracatıyla da Türkiye'de 6. sırada bulunuyor. Sanayi şehri olduğu için şehir dışından gelen insan göçümüz çok fazla oluyor. Bu nedenlerden dolayı Gaziantep'te hem konut fiyatlarında hem de kira fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Sonuç itibariyle Gaziantep bir cazibe merkezidir. Orta Doğu'nun başkenti diyorum. O yüzden buraya çok ciddi yerli-yabancı yatırımcının da geldiği bir şehir. Cazibenin olduğu yerde konut fiyatları yükselir, kira fiyatları da yükselir. Sanayi şehri olmamızın bu fiyat artışlarında bu taleplerinde ciddi bir yeri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.