Gaziantep'te konvoyda korna çalan 3 tıra ceza

Gaziantep’te düğün konvoyunda korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren 3 tırın sürücüsüne ceza uygulandı.
Gaziantep'te düğün konvoyunda korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren 3 tırın sürücüsüne ceza uygulandı.
Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde plakalarını kapatarak konvoya katılan ve klakson çalarak çevreyi rahatsız etmesi üzerine trafik polisleri harekete geçti. Yolda tırları durduran ekipler, sürücüleri uyararak para cezası kesti.
Vatandaşların ihbarı üzerine tırları durduran polislerin sürücülere çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası uyguladığı öğrenildi.