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Gaziantep'te korona virüs denetimleri

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında iddia bayı, internet kafe, market ve büfeler denetlendi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında iddia bayı, internet kafe, market ve büfeler denetlendi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, korna virüs tedbirleri kapsamında, 5 internet kafe, 1 iddaa ve ganyan bayi, 9 büfe, market ve tekel bayi denetlendi. Yapılan denetimlerde iş yerlerinde herhangi bir kural ihlaline rastlanılmadığı öğrenildi.


Öte yandan 18 kişinin GBT kaydına bakılarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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