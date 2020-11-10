İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te korona virüs denetimleri

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetimleri yapıldı.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetimleri yapıldı. 8 iş yeri denetlenirken, 14 kişinin de GBT sorguları yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Çocuk şube müdürlüğü ekiplerince kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında il genelinde iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde,4 internet kafe, 1 iddaa ve ganyan bayi, 3 büfe, market, tekel bayi denetlendi.


Yapılan iş yeri denetimlerinde ve gerçekleştirilen GBT sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.