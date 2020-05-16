Gaziantep'te korona virüs uygulamaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, dört gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve korona virüs sürecinde en çok ceza yazılan il olan Gaziantep'te, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara yönelik uygulamalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak kentlerden biri de Gaziantep. Son günlerde vaka sayısında yaşanan ve maskesiz dolaşmanın yasak olduğu Gaziantep'te, yasağın ilk günü kısıtlamaya uymayan vatandaşlara yönelik uygulamalar devam ediyor. Türkiye genelinde, korona virüs süreci boyunca en çok cezanın yazıldığı il olarak öne çıkan Gaziantep'te, polis ve zabıta ekipleri, şehrin hemen hemen her kavşağında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kavşaklarda trafik kontrol noktaları oluşturan ekipler, gelen giden tüm araçların ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olanların geçişine izin veren ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaşlara ise 3 bin 150 liralık ceza yazıyor.

Ekipler ceza yazdıkları vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarmayı da ihmal etmiyor.