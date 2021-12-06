Gaziantep'te küçük kesili kalp ameliyatları dönemi

GAÜN Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Celkan önderliğinde Dr. Öğr. Üyesi Erhan Hafız ve Doç. Dr. Orhan Bozoğlan tarafından yapılan bu ameliyatlar sayesinde hastalar çok kısa sürede sağlığına kavuşuyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle kalp ameliyatlarının küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu bir şekilde yapılabildiğini aktaran GAÜN Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Celkan, “Küçük kesi yöntemi hem işlem sırasında hem de işlem sonrasında yaşam kalitesini artıran önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu durum sol ve sağ göğüs meme altı hizasında 5-7 cm kesiyle sağlanmaktadır. Küçük kesi yöntemiyle kalp kapak ameliyatlarının tamir ve değişimi, koroner baypas cerrahisi, bazı kalp deliklerinin kapatılma ameliyatları yapılmaktadır” dedi. Prof. Dr. Adnan Celkan sözlerine “Küçük kesi yöntemi klasik açık kalp ameliyatlarına göre daha avantajlı oluyor. Bu yöntemle göğüs ön duvarındaki kemik (iman tahtası) kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunuyor. Kanama miktarı çok düşük olduğu için çoğunlukla kan transfüzyonu işlemine gerek kalmıyor. Ayrıca küçük kesi yöntemiyle müdahale ettiğimiz hastalarımızın iyileşme ve hastanede kalış süresi de kısalıyor” dedi.

Küçük keside ameliyat sonrası sürecin açık ameliyatlara göre çok daha kolay geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Adnan Celkan, “Açık ameliyat sonrası hastalarımıza 1 ay yan dönerek yatmaması, ağır yük taşımaması gibi sınırlamalar koyuyoruz. Ancak mini torakotomi yani küçük kesi ameliyatlarında böyle kısıtlamalar koymuyoruz. Dolayısıyla hastalarımız çok daha erken sürede günlük hayatına dönüyor. Hastanemizde minimal invaziv yöntemiyle işlemlerimizi yapmaya başladık. Gayet başarılı gidiyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerine yer verdi.