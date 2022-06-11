Gaziantep'te kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Yılmaz Özfırat'ın şefliğini yaptığı Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine ve 6 farklı mezhebe mensup yaklaşık 50 kişiden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Gazi şehirlilerle Festival Park'ta buluştu. Konserde seslendirdikleri Anadolu etnik ezgileriyle koro, Gazi şehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Anadolu'nun dört bir yanından türkülerin ve farklı milletlere mensup milletlerin ezgilerinin seslendirildiği konserde Türkçe, Azerice ve Ermenice Sarı Gelin Türküsü ile Sığmasam, Ceddin Deden, İzmir Marşı gibi eserler seslendirildi. Koro ayrıca kendi üslubuyla “Barak havası” da okudu.

Antakya Medeniyetler Korosu konseri yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, günün anısına şef Yılmaz Özfırat'a çiçek verdi.

Çiçek takdimi sonrası yaptığı konuşmada koroya teşekkür eden Başkan Vekili Güzelbey, “Bugün çok coşkulu bir gece oldu. Gönüllü yapılan işler daha değerli oluyor ve bu koronun başarısının nedeni gönüllü kişilerden oluşması. Bu bakımdan çok kıymetli. Biz biliyoruz ki kültür, sanat farklı insanlar ve düşüncelerde de olsak ortak buluşma mekanımız. Farklılıklarımızı paylaştıkça güzelleşiyor. Çünkü farkındalığımız ve farklılığımız bizim güzelliğimiz. İnşallah kardeşliğimizi bozmak isteyenler kendi tuzaklarına kendileri düşer” diye konuştu.