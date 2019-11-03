Gaziantep'te kumar baskını:7 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları kumar baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı ve oynatıldığı yönünde ihbar edilen Şahinbey İlçesine bağlı Bey mahallesinde bulunan bir adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan 2 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.