Gaziantep'te kumar operasyonu:1 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri kumar oynatıldığı iddiası ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonda bir kişi gözaltın alındı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesinde kumar oynayan 5 şahıs ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan 1 şahıs yakalandı. Bir miktar para ile çeşitli materyallere el konulan operasyonda, yakalanan şahıslar haklarında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.