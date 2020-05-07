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Gaziantep'te kumar operasyonu:1 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri kumar oynatıldığı iddiası ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonda bir kişi gözaltın alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri kumar oynatıldığı iddiası ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonda bir kişi gözaltın alındı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesinde kumar oynayan 5 şahıs ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan 1 şahıs yakalandı. Bir miktar para ile çeşitli materyallere el konulan operasyonda, yakalanan şahıslar haklarında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

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