Gaziantep'te kumar oynandığı tespit edilen iş yerine baskın

Gaziantep'te, kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 38 şahsa kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı. Operasyon sonucu, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda sırasındaki aramalarda 1 adet kamera, 3 adet televizyon, 1 adet tombala makine kutusu, 1 adet tombala üfleme (fan) cihazı ile çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirildi. Operasyon sırasında iş yeri içerisinde bulunan 38 şahsa ise kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.