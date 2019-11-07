Gaziantep'te kurt dehşetinden kaçan 6 koyun halen bulunamadı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aç kurtların saldırdığı sürüden kaçan 189 koyundan 6'sı henüz bulunamadı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Şenlikçe Mahallesi ve Küçük Havuz mevki arasında Halil ve Hüseyin Demir kardeşlere ait 235 koyun aç kalan kurtların saldırısına uğramış, geride kalan eşeğini almak için dönen çoban Şeref Balaban saldırıdan şans eseri kurtulmuştu. Çoban Balabalan'ın haber vermesi üzerine ise jandarma ve mahalleli dağda başlattığı arama çalışmalarında 30 koyunu parçalanmış, 16 koyunu ise yaralı halde bulmuştu. Kayıp 189 koyun için arama çalışması başlatan jandarma ve mahalleli, 32 saattir süren arama çalışmaları esnasında 183 koyunu sağlıklı olarak bulmayı başarmıştı.

Bulunan koyunlar sahipleri tarafından alınarak ahıra götürülürken, halen daha bulunamayan 6 koyunu arama çalışmaları ise sürüyor.