Gaziantep'te Kütüphane Haftası kutlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 58'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Öğretmen Seminerleri'nde Murat Moroğlu ile ‘Bir Bavul Kitap Söyleşisi' yapıldı.

Çocukların kitaplara yönelik alışkanlıklarına ilişkin ipuçlarının verildiği seminerde Yazar Murat Moroğlu, miniklere yönelik uygun nitelikteki etkileşimi sağlayan kitaplar üzerinden örnekler vererek katılımcılara kitapların yapıcı yanlarından bahsetti. Onat Kutlar Konferans Salonunda düzenlenen programın devamında yazar Moroğlu, didaktik nitelikte örneklere de yer verdi. Çocukları yaşama hazırlayan, öğüt verici kitaplarla çocukların ilgisini uyandıran kitapları sahnede inceledi ve bu kitaplarla ilgili açıklamalar yaptı. Edebiyat ve çocuk yazarları gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren seminere öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

En çok okuyanlar ödüllendirildi

Seminerin sonunda 1 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne ait çocuk kütüphanelerinde en çok kitap okuyan çocuklar ödüllendirildi. Bu çerçevede Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi'nden yararlanan İkbal Ceren Kara 285 kitapla birinci, Meryem Gündoğan 253 kitapla ikinci, Eda Ebrar Demir 220 kitapla üçüncü oldu. Kazananlara kitaplar ve akıllı saatler hediye edildi.