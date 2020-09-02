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Gaziantep'te kuzenlerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay, İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş olan Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. ile amca ve teyze çocukları olan Oktay G., Ahmet G., Mecnun C., Kenan G. arasında husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. cebinden çıkardıkları bıçak ile kuzenlerine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Oktay G., Ahmet G., Mecnun C., Kenan G. olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Oktay G. ve Kenan G. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine, Ahmet G. ve Mecnun C. ise Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilirken, Mecnun Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Oğlunu yaralı halde gören anne feryat etti. Kuzenler arasında çıkan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.


Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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