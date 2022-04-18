Gaziantep'te lale devri

18 Nisan'da Pazartesi Günü başlayıp 22 Nisan Cuma Günü'ne kadar sürecek dağıtımlar Kavaklık Parkı'nda yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nca yapılan dağıtımlar saat 14.00-15.00 saatlerinde arasında olacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun simgelerinden olan ve “baharın habercisi” olarak nitelendirilen laleyle büyükşehir vatandaşlarla beraber baharı karşılayacak. Dağıtılan saksıların her birinde 3 veya 4 dikim lale filizi olacak.

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber bahar hazırlıklarında da sona geldi. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı şehirde ayrıca rengarenk çiçekler, şehrin birçok noktasına yapıldı.