Gaziantep'te lastikçilerin 'kış lastiği' mesaisi

Gaziantep'te, kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacak olması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, lastikçilere giderek araçlarına kar lastiği taktırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan ‘kış lastiği uygulaması' 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. Kış lastikleri iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava koşulları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunuyor.

“Yazlık lastik ile kışı geçiririm diye düşünenler yanlış düşünüyor”

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde özel bir lastik firmasında lastik satış sorumlusu olarak çalışan Yalçın Özberk, kışlık lastiklerin önemine değindi. Özberk, “Şehitkamil Sanayi Sitesi yakınlarında lastik jant işi yapıyorum. Malum artık zaman yazlıktan kışlığa geçiş dönemi, bununla ilgili firmaların mecburu olan ticari taksi ve araçların yazlıktan kışlığa geçişini yapıyoruz. Yazdan kışlığa insanların geçişlerini sağlayacağız. Kışlık lastikler önemli bir şey, herkes bunun için yanlış markalar, kalitesiz firmalar ile çalıştıkları için veya böyle bir kış olacağını bilmiyorduk. Yazlık ile kışlık arasında büyük fark var. Yani bunu yazlık ile kışı geçiririm diye düşünenler yanlış düşünüyor. Bunun bir kauçuk, diş, tur, fren sayısı var. Yol tutuşu var bunun ile ilgili kışlık lastikler tabi ki de önemli bir şey herkesin kışlık lastiklere geçmesini öneriyoruz. Tabi ki de bilindik ve kaliteli markalar ile geçilmeli” diye konuştu.

Kışın hava şartlarından dolayı sorun yaşamamak için kışlık lastiklerini yenileyen müşteri Fatih Selim Demir ise, “Tekerlerimi değiştiriyorum. Daha önce başka bir marka teker tercih etmiştim. Şimdi başka bir marka tercih ettim. Yazdan kışa geçiyoruz o yüzden lastiklerimi değiştiriyorum. Kışın sorun yaşamamak için hava şartlarından dolayı, tekerleğimi yenileyip yolda olsun arazide olsun kış lastiklerimi takmayı tercih ettim lastiklerimi onun için değiştiriyorum. Geçen sene yaşadığımız sorunları yaşamamak için bu sene yazlık lastiklerimi kışlık lastiklerim ile değiştirme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Kış lastiği hakkında bilinmesi gerekenler

Uzmanlar kış lastikleri hakkında bilinmesi gerekenler konusunda ise dış derinliğinin yaz lastiklerine göre genellikle daha fazla olduğunu ve lastiklerde desen doluluk oranının ise standart lastiklere göre daha az olduğunu, bunun ise yol yüzeyindeki kar, buz, su, çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Ayrıca uzmanlar, kış lastiklerinin sırt deseninde daha çok kılcal damarlı ve omuz bloklarının dişli bir yapısı bulunmasının ise karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağladığını belirterek, kış lastikleri özel karışımı sayesinde 7 derecenin altında sertleşmediğini ve tutunma özelliklerini koruduğunu da kaydeden uzmanlar, seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka kış lastiği içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ işaretinin olması gerektiğini belirtti.