Gaziantep'te lezzet rüzgarı esti

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın işbirliğinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında festival alanında kurulan Lezzet Sokağı'ndan yayılan Antep'in leziz yemeklerinin kokusu şehri sardı.

Lezzet Sokağı'nda açılan stantlar ziyaretçi akınına uğradı. Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Gaziantep'e özgü; kebap, beyran, baklava, katmer ve yuvalama gibi yöresel lezzetleri tattı, tadı damağında kaldı.

Lezzet Sokağı stantlarını gezen İsmail Özdoğan, “Geçen sene de festivale katılmıştım. Bu yıl gözle görülür bir şekilde festivale olan katılım fazla. Bu bizim kentimiz için çok önemli. Ayrıca Lezzet Sokağı Stantları da vatandaştan büyük ilgi görüyor. Gaziantep'in kendine özgü tatları zaten ülkece kanıtlanmış durumda. Bu nedenle lezzet standından ayrılmıyorlar” dedi.

Merve Altınışık, “GastroANTEP Festivali'ne ilk kez katılıyorum. Lezzet Sokağı stantlarını dolaşıyordum. Daha önce Gaziantep'in yuvalamasıyla ilgili iyi eleştiriler almıştım. O nedenle bu yemeği tattım, gerçekten çok farklı bir tat” şeklinde konuştu.

Mehmet Alıç ise "GastroANTEP Festivali'nde geçen yıl da bulunmuştum. Bu yıl organizasyonu çok beğendim. Özellikle Lezzet Sokağı Stantları festival alanına farklı bir renk katmış. Gaziantep'e özgü her ürünü bulabiliyoruz. Kebap ürünlerini tattım. Çok beğendim. Gaziantep bu yönüyle gerçekten farkını gösteriyor" diye konuştu.