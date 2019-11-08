İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te lösemili çocuklardan "Taştan Hikayeler" sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinde Gaziantep Üniversitesi’yle (GAÜN) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde düzenlenen “Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle oluşturdukları Taştan Hikayeler ve Annelerin El Sanatları Sergisi” açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinde Gaziantep Üniversitesi'yle (GAÜN) İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğinde düzenlenen “Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle oluşturdukları Taştan Hikayeler ve Annelerin El Sanatları Sergisi” açıldı.


02-08 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de ilk kez anne-çocuk sergisi niteliği taşıyan Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle Oluşturdukları Taştan Hikayeler ve Annelerinin El Sanatları Sergisi, GAÜN Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Berk, gelişen tıp teknolojisi sayesinde erken teşhis ve etkili bir tedavi yöntemiyle lösemi hastalığının iyileşme oranının oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Berk, "Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturuyor, lösemi korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre Akut Lenfoblastik Lösemi ve Akut Myeloblastik Lösemi olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Akut Lenfoblastik Lösemi verilerini yakaladığımız zaman sevinirdik. Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Ülkemizde löseminin her türlü tedavisi en modern şartlarda ve yurt dışından çok daha ucuza yapılabilmektedir. Biz belediye olarak onkoloji hastanesinin her zaman yanındayız, her türlü çalışmalarına destek vermeye hazırız” dedi.


Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cemalettin Serin ise, ilkokula giden GAÜN Onkoloji hastanesi sınıfında hayallerini resimlere yansıtan çocuklarla gurur duyduğunu belirterek, çocuklara özel geliştirilen projeyle çocukların tedavi sürecini daha mutlu geçirdiğini söyledi. GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram, Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemine değinerek, lösemi hastalığı hakkında teknik bilgiler verdi.


Etkinlikte tedavisi tamamlanan Ayşenur Yanık'ın şiiri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Taştan Hikayeler Sergisi'nin açılış kurdelesini kesen protokol, çocukların çizdiği resimleri ve annelerin el emeği göz nuruyla ortaya koyduğu ürünleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.