Gaziantep'te madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları

Öncesinde çevre ilçelerde yürütülen faaliyetler kent merkezi de dahil edildi.

“Genç Dostu Gaziantep” anlayışından hareketle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Erken yaşta madde bağımlısı olan, topluma kazandırılması için daha öncesinde ilçelerde başlatılan bilinçlendirme ve tespit faaliyetlerine şehir merkezinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, mahallelerde bulunan imamlar, muhtarlar, okul müdürleri, GASMEK kursları, aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler, polis merkezlerini ziyaret edilerek bağımlılık hastalığı konusunda bilgilendirme yapıyor. Tanıtımı yapılan merkezin iletişimi bilgileri paylaşılıyor, erken tedavi için yönlendiriliyor.

"Bu konu ile ilgili farkındalık oluşturabiliriz"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, uyuşturucu ve bağımlılığa neden olan maddelerle mücadele konusunda kurum olarak “biz başka neler yapabiliriz?” sorusuna yanıt aktararak, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikli olarak ilçelerde başlattığımız uyuşturucu ile mücadeleyi kent merkezindeki mahallelere de taşıdık. Gençlerimizi kötü bir alışkanlık olan madde ve uyuşturucu bağımlılığı olarak nitelendirdiğimiz bağımlılıklardan kurtarmayı hedefliyoruz. Halkı bilinçlendirebilir, eğitebilir, vatandaşta bu konu ile ilgili 'farkındalık oluşturabiliriz' diye düşündük. Gaziantep'i risk haritası yönünden 4'e böldüğümüz bir eylem planı çıkardık. En riskli görünen, yaklaşık 35 mahalle üzerinde çalışma yapmaya karar verdik. Bu mahallelerde okul müdürlerini, muhtarlarımızı ve o mahalledeki hâkim insanları da ziyaret ediyoruz. Yapacağımız bilinçlendirme çalışmalarını anlatıyoruz, desteklerini alıyoruz daha sonra, vatandaşın yoğun olduğu bölgeler olan berber dükkânları, kahvehaneler, muhtarlar, okullar, camiler gibi yerlerde bilgilendirici afiş ve broşürlerimizi asıyoruz. Halkımıza bu bilgilerin ulaşmasını sağlıyoruz. Ailenin çocuğuna karşı farkındalığının artmasını, ebeveyn dikkatinin artmasını sağlamaya çalışıyoruz.

"Her türlü desteği vereceğiz"

Çocukların hareketlerinde, yemek yeme, uyku alışkanlıklarında, fiziksel özelliklerinde değişimler varsa ebeveynlerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Tolay, "Bu gibi bir durumda Alo 191 aracılığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek mümkün olan tüm destek alınabilir. Biz halkımıza maddenin çok ucuz olduğu, bazı maddelere kolay ulaşılabilirlik nedenleriyle maddeye bulaşma riskinin yüksek olduğu bilgilerini vererek, çocuklarına bu konuda daha farkında şekilde sahip çıkmaları adına bilgiler veriyoruz. Ailelerden ricam çocukları ile daha çok zaman geçirerek, onlarla konuşmaları, günlük hayatlarına dair sorular sormalarıdır. Şüphelendikleri, anladıkları durumlarda da bizimle her an iletişime geçebilirler. Bize müracaat ettiklerinde kendilerine her türlü yolu açıyor, yardım konusunda da her türlü alternatifleri değerlendiriyoruz” diye konuştu.