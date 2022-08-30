İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te makaron baskını

Gaziantep’te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir araç ve bir depoya baskın düzenledi. Depo ve araçta yapılan aramalarda toplam 3 milyon 580 bin adet adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, makaronlara ise imha edilmek üzere el konuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.