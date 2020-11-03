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Gaziantep'te masa tenisi turnuvası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye girenler belli oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şehitkamil İlçe Başkanlığı ile işbirliğinde düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Ertuğrul Gazi Spor Salonu'nda 3 kategoride kıyasıya mücadelecin yaşandığı finallerin sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, pandemi sürecinde en önemli önleyicilerden birinin spor olduğuna vurgu yaparak bu tür organizasyonların artacağının müjdeledi.


Turnuva sonunda, Büyük Erkekler Kategorisi'nde Yıldızlar ve Minikler Kategorisi'nde Ahmet Çelik 1'incilik kürsüsüne otururken Ahmet'i Meryem Yılmazer ve Emine Yılmazer takip etti. Gençler Kategorisi'nde ise Salih Köse 1'inci sıraya yerleşirken Köse'yi Berfin Kaya ve Beyza Çelik izledi. Büyükler Kategorisi'nde Mehmet Geçmez 1'inci olurken Reşit Gökoğlu 2'inci sırada, 3'üncü sırada ise Halil Doğanyol bulundu. Fair Play ödülünü Yasemin Kataram aldı.

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