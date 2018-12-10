Gaziantep'te Medicalpark "Bebek dostu" hastane seçildi

Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik sağlık bakanlığının çalışmaları kapsamında, doğum hizmeti verilen hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 'Bebek Dostu' hastaneler programı başlatılmıştır. Doğum hizmeti verilen hastanelerde gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler 'Bebek Dostu Hastane' ünvanını almaktadır.Medical Park Gaziantep Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Anne-Çocuk Sağlığı Birimi tarafından Gaziantep ve çevre illerdeki hastanelere yapılan Bebek Dostu Hastane Denetimini başarıyla tamamladı.

Anne sütünün ve bebek sağlığı için önemli olduğunu bilmeyenin olmadığını kaydeden Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal, "Bu unvanı almak yetmiyor, yıl içerinde değerlendirmeler yapılıyor. Bakanlığımız tarafından gelen ekip, değerlendirerek unvanın devamlılığı için çalışmalar yapıyor, kriterlere bir sonraki sene uyulmadığında unvanı kaybetmiş oluyoruz. İlimizde Bebek Dostu çalışmalarını önemsiyor ve tüm ekibimizle anne ve bebek sağlığı için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz" dedi.