Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Gaziantep'te kanalizasyonunda sıkışan metan gazı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle rögar kapakları havaya fırlarken, olayda 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi kanalizasyonunda sıkışma nedeniyle metan gazı patladı. patlama esnasında 57 nolu cadde, Şehit Adem Şahin caddesinin de aralarında bulunduğu 5 sokak ve caddede bulunan yaklaşık 15 rögar kapağı havaya fırlarken, çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Patlama esnasında Şehit Adem şahin caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir özel halk otobüsü de fırlayan rögar kapağından hasar gördü. Minibüs içerisinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgede inceleme sürüyor.