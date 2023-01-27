Gaziantep'te metruk binalara şok baskın

Gaziantep'te metruk binalara yönelik 114 ekipten oluşan 379 personelle huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulama ile toplam 496 şahıs kontrol edilirken 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, narkotik, terör, kaçakçılık ve asayiş olayları olmak üzere her türlü suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilmesi, aranan şahısların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla metruk binalara yönelik huzur-güven uygulaması yapıldı.

Uygulamaya 114 ekipten oluşan 379 personel katıldı

Toplam 114 ekipten oluşan 379 personelin katılımı ve dron destekli huzur-güven uygulamasında 496 şahıs kontrol edildi. Uygulama sonucunda, 2 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.