Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Yesemek müzesini gezdi

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Yesemek Açık Hava Müzesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün telafi dersleri kapsamında düzenlenen “Telafide bende varım” projesi kapsamında küçük öğrenciler, ilçe merkezine 28 kilometre mesafede bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Çeşitli il ve ilçelerden gelen ve soğuk sıcak demeden çalışan tarım işçilerinin çocuklarının da olduğu bir grup öğrencinin daha önce görmedikleri Yesemek Açık Hava Müzesini ziyaret etmeleri çocukların yüzünü güldürdü.

Temassız ders işlendi

Millieğitim Müdürlüğünün “Telafide bende varım” projesi kapsamında yürüttüğü gezi programında İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin‘in katılımı ile müzede temassız beden dersi işlendi.

Yapılan bu etkinlik sonunda çocukların arasında büyük sevinç yaşadığı görüldü.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Telafide bende varım” projenin 31 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.