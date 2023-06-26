İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te meyve suyu kutusunda metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nizip İlçesinde 26 Haziran tarihinde narkotik dedektör köpeği Hazal'ın tepki verdiği bir araçta yapılan aramada, Meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.


Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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