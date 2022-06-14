Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'te bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevleri içeride bulunan tüplere ulaşmadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, fabrikanın hemen yanında bulunan ve kimyasal ürünler satan iş yerine sıçramadan yangını söndürebilmek için çaba sarf ediyor.

Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mesai olmaması nedeniyle kimsenin bulunmadığı fabrikanın iç kısmında başlayan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan tüplere ulaşmadan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın hemen yanında bulunan ve kimyasal ürünler satan bir iş yerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının, fabrikada çalışanın bulunmadığı gece saatlerinde çıkması ve içeride kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.

Zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.