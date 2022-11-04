Gaziantep'te modifiyeli araç sürücülerine ceza yağdı

Gaziantep'te polis ekipleri, son bir hafta gerçekleştirdiği denetimlerde durdurdukları 18 modifiyeli aracın sürücüsüne ceza kesti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26-Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda çevreyi rahatsız eden ve gürültü çıkaran 18 modifiyeli aracı durdurdu. Ekipler, abartılı egzoz tespit ettiği araçların sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler denetimlerin süreceğini belirterek, sürücüleri uyardı.