Gaziantep'te motosiklet denetimi yapıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik 17-23.01.2023 tarihleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi. Bin 709 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 198 motosiklet ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin Gaziantep'te trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.