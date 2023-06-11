Gaziantep'te motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yarış motosikletiyle kaza yapan sürücü ağır yaralandı.

Nizip ilçesinde yarış motosikletiyle çevre yolunda seyir eden Mehmet Uğur Tokmak, kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Refüje çarpan motosiklet yola savrularak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen motosiklet bir tarafa sürücü ve kaskı başka taraflara savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Tokmak'ın sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.