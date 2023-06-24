Gaziantep'te motosiklet uygulaması

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.

Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Kent merkezinde birçok farklı noktada emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 51 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Trafik Bölge Müdürlüğü motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.