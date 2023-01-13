Gaziantep'te motosikletli 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te, bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yapmak suretiyle çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen motosikletli 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların kapkaç anları sonrası kaçma ve mağdur vatandaşın peşlerinden koşma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yapmak suretiyle çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kapkaç yapmak suretiyle vatandaşın cep telefonunu çaldığı belirlenen R.K. ve A.Y. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların kapkaç anları sonrası motosikletle kaçma ve mağdur vatandaşın peşlerinden koşma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.