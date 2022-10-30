İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te müstakil evde patlama: 2 yaralı

Gaziantep’te müstakil bir evde yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te müstakil bir evde yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.



Olay, Gaziantep'in Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyh İsa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan yabancı uyruklu Vahap Habedo ile Hamedin Hamedo yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken polis patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

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