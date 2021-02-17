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Gaziantep'te mutasyonlu virüs paniği

Gaziantep’in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi, 50 kişiye yapılan korona virüs testlerinin 17’sinin pozitif çıkmasının ardından mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi, 50 kişiye yapılan korona virüs testlerinin 17'sinin pozitif çıkmasının ardından mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı.


Gaziantep'in Nizip ilçesi Salkım/Adaklı Mahallesi'nde yapılan 50 korona virüs testinin 17'si pozitif çıktı. Bunun üzerine 650 nüfuslu mahalle, Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallede mutasyonlu virüs ihtimali üzerinde ekiplerin gelip köyde araştırma yapacağı öğrenildi.

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