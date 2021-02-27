Gaziantep'te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm

Gaziantep'te mutasyona uğrayan virüse yakalanan eski muhtar Hasan Deniz, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Memleketinde son yolculuğuna uğurlanan eski muhtar, Gaziantep'te mutasyona uğramış korona virüsten ölen 4. kişi oldu.

Dünyada ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğu tartışılan mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle Gaziantep'in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi'nin eski muhtarı Hasan Deniz hayatını kaybetti. 17 Şubat 2021 tarihinde Adaklı Mahallesi'nde yapılan 50 korona virüs testinin 17'si pozitif çıkmış, mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle eski mahalle muhtarı 79 yaşındaki Hasan Deniz de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 12 gündür Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi gören Hasan Deniz, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hasan Deniz'in cenazesi, Gaziantep Asri Mezarlığı morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul'da faaliyette bulunan iki baklava firmasının sahibi olan Ömer, Hasan, Eyüp ve Mehmet Deniz kardeşlerin babası olan Hasan Deniz'in cenazesi getirildiği Adaklı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Dünya genelinde ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğu tartışılan mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü kentler arasında yer alan Gaziantep'te Hasan Deniz'in vefatıyla mutasyona uğramış korona virüsten ölen sayısının 4'e çıktığı öğrenildi.