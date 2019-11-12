Gaziantep'te Naim Süleymanoğlu Turnuvası düzenlenecek

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu'nun iş birliğinde bu yıl birincisi düzenlenecek Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda 26 ülkeden 120 sporcu, 14 sıklette ter dökecek.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Şahinbey Spor Salonu'nda 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirecek olan 1'inci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda, "Cep Herkülü" unvanlı milli halterci, ölümünün ikinci yılında anılacak. Küçük yaşta Bulgaristan'da başladığı halterde, Türkiye'ye iltica ettikten sonra rekorları ve şampiyonluklarıyla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Süleymanoğlu için dünyanın dört bir yanından sporcular Gaziantep'te toplanacak. Turnuvaya Arnavutluk, Amerika, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, İran, İrlanda, Katar, Kosova, Kore, Letonya, Macaristan, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezüella ve Türkiye'den 120 sporcuyla 20 teknik sorumlunun bulunduğu kafile katılacak.

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde, 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Süleymanoğlu, halterdeki muhteşem performansıyla tüm otoritelerin dikkatini çekmiş, halterde 16 yaşında ilk dünya rekorunu kırmıştı. Milli halterci; 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilmiş, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edilmişti. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine 2000 ve 2004 yıllarında seçilen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat emişti.