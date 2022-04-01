Gaziantep'te NASA sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlarda bulunan malzemeleri, yemek aparatları, kıyafetlerin sergilendiği Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi'ni Gaziantepliler ve komşu illerdeki meraklılarıyla buluşturacak.

Yaklaşık 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kente getirilen NASA Uzay Sergisi, astronot ve kozmonotların günlük yaşamı hakkında merak edilenleri Nisan ayında Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde cevaplayacak.

Özel aktiviteler yapılacak

NASA'nın yarım asırdan fazla süren uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evren hakkında yol gösterecek.

Sergi, tarihi yolculuklara tanıklık etmiş giysilerinin ve uzay yolculukları sırasındaki yemek menülerinin, gelişim süreçlerini görünür kılacak.

Tarihe tanıklık etmiş astronot kıyafetleri yer alacak

Bağımsız bir yaşam destek sırt çantası ile bir çift ayakkabı da içeren, uzayda rahat hareket edilmesini sağlayan Apollo kıyafetleri, hayatta kalma paketi ve bir iletişim sistemi barındıran Space Shuttle malzemeleri, Rusya'nın uzay giysisi üreticisi NPP “Zyezda” tarafından 1985 yılında geliştirilen Orlan Uzay giysisi ve kask orijinalleri ve bu giysilerle tanıklık edilen uzay hikayeleri sergide görülebilecek.

''Gerçek ay taşı ve roket modelleri bilim meraklılarıyla buluşacak''

Öte yandan ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli yer alacak.

Nisan ayı içinde ziyarete açılacak sergi yaklaşık 4 ay boyunca Gaziantep'te ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.