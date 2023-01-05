Gaziantep'te öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Gaziantep'te öğrenci servisi ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri taşıyan Nadir B. (66) yönetimindeki 47 DF 143 plakalı minibüs ile yabancı uyruklu Abdullah Neccar (24) idaresindeki 79 MA 3222 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kaza sonrası işçilerin bulunduğu araç yoldan çıkarak takla attı. İşçi servisi hurdaya dönerken, minibüsün ise ön kısmı hasar gördü. Araçtan dışarı savrulan işçi servisinin şoförü hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 işçi de yaralandı. Minibüste bulunan ve kazada büyük panik yaşayan 11 öğrenci de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından servisi şoförü Nadir B. gözaltına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.