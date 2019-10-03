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Gaziantep'te öğrenci servisi kaza yaptı: 6 yaralı

Gaziantep’te öğrenci servisi minibüsüyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te öğrenci servisi minibüsüyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.


Kaza, Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 27 S 0539 plakalı, lise öğrencilerini taşıyan minibüs ile 27 AN 686 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü trafik ışıklarında bekleyen 27 E 1096 plakalı araca çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ve hafif ticari aracın sürücüleri ile 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, hastanelere götürülerek tedaviye alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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