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Gaziantep'te Öğretmenler Günü kutlamaları

Gaziantep’te "24 Kasım Öğretmenler Günü" Şehitkamil Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı.

Gaziantep'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" Şehitkamil Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikle kutlandı.


Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi "Gaziantep'te de 24 Kasım Öğretmenler Günü" yapılan etkinlikler kutlanırken, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde yapılan programa Gaziantep Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, diğer protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda öğretmen katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, Türkiye'de öğretmenlerin manevi açıdan hak ettikleri değeri görmediklerini vurguladı. Vali Gül açıklamalarının devamında, "Ben bugün başta aday öğretmenlerimiz olmak üzere, meslekte devam eden öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Emekli olan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, şehit olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de hakkı teslim edilmeyen meslek mensuplarından birisi öğretmenlerdir. Bunu maddi anlamda söylemiyorum manevi anlamda söylüyorum. Kimle konuşursanız konuşun genel itibariyle eğitim hakkında fikri olduğunu görüyoruz ve bu fikirlerde de öğretmenlerin işini iyi yapmadığı yönünde bir kanaat var. Bu doğru değil, doğru olmadığını şuradan anlıyoruz; cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda birçok Avrupa ülkesini özellikle son 15 yılda geçtiğini görüyoruz. Kırmadan, kızmadan, sevgiyle bu işi sizlerle beraber götüreceğiz. Ben tekrardan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Bu eğitim-öğretim döneminde başarılarınızın devamını diliyor, tüm öğretmenleri saygıyla selamlıyorum" dedi.


Konuşmaların ardından, aday öğretmenler sahnede Türk bayrağı açarak görev yemini ederken, çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğretmenlere de hediyeler verildi.

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