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Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü

Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi tipi ve tıbbı oksijen dolumu yapılan bir tesiste meydana geldi. İddiaya göre, oksijen tüpü dolumu yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada sonucu o esnada tesiste çalışan işçi Vedat Öksüz (51) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öksüz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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