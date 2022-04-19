Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim

Çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 13 park-bahçe, 13 kahvehane, 6 büfe, 8 internet salonu, 2 iddia bayii olmak üzere toplam 42 umuma açık yer ve 200 araç denetlenerek, 774 şahıs kontrol edildi. Kapalı alanda tütün tüketimi yapıldığı tespit edilen 2 kahvehane ve 5 aranan şahısla ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı.