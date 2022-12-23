Gaziantep'te okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yapıldı

Gaziantep'te okul çevrelerinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 58 umuma açık yer denetlenerek 518 şahıs ve 116 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 2 araç trafikten men edilirken aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda, 27 büfe, 11 park-bahçe, 11 internet-oyun salonu ve 9 kahvehane olmak üzere toplam 58 umuma açık yer denetlendi. Uygulama ile 518 şahıs ve 116 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edilerek aranması bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.