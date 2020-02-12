İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.



Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı Gaziantep genelinde 13.02.2020 Perşembe (1 gün) okullar tatil edilmiştir. Tadını çıkartın" ifadelerini kullandı. Gül, açıklamasında Perşembe günü engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.